Підтримка виборів після війни зросла до 69% — опитування КМІС

В Україні кількість людей, як вважають, що вибори мають бути проведені лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни, зросла до 69%, свідчать результати березневого опитування Київського міжнародного інституту соціології. У грудні 2025 року таких було 59%.

«Лише 12% українців (10-12% протягом 2025 року) вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій. Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню й отримання гарантій безпеки. Порівняно з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир'я з гарантіями безпеки», - йдеться в дослідженні.

Крім того, за даними опитування, на початок березня довіра до президента Володимира Зеленського повернулася до попередніх показників і становила 62%. Рівень недовіри - 32%, а баланс довіри-недовіри становив +30%.

«Крім цього, зберігається ситуація, коли з 62% тих, хто довіряє президенту Зеленському, 28% «повністю» довіряють, а більшість (34%) - «скоріше» довіряють. Тобто є значний сегмент, більш сприйнятливий до ситуативних коливань (особливо в умовах динамічної міжнародної, воєнної та внутрішньої кон'юнктури), що може відображатися в коливаннях довіри президенту», - йдеться в дослідженні.

Соціологи зауважили, що між кінцем січня і серединою лютого 2026 року рівень довіри до Зеленського знижувався: з 61% до 53% (і водночас з 33% до 41% було більше тих, хто йому не довіряв). «За цей період не було особливих резонансних подій, тому важко однозначно говорити про конкретні причини», - кажуть у КМІС.

У коментарі до опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зауважив, що загалом «зберігаються ті самі тенденції».

«По-перше, більшість українців продовжують довіряти Зеленському, і він лишається легітимним головою держави. По-друге, переважна більшість продовжують виступати проти проведення виборів найближчим часом (і навіть у разі перемир'я з гарантіями безпеки). Водночас, по-третє, довіра Зеленському не є беззастережною, що відображається в значній частці тих, хто йому «скоріше» (а не «повністю») довіряє. Оскільки зараз відбувається багато подій (як ззовні, так і всередині України), то багато громадян можуть чутливо на них реагувати і це може далі позначати на рівні довіри до президента», - зазначив Грушецький.

Опитування проводилося 1-8 березня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду територія), опитали 1003 респондентів.