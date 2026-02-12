Авторизация

Міністр оборони Нідерландів підтвердив передачу Україні симуляторів F-16

Нідерланди найближчим часом передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання пілотів.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна стикається зі складними зимовими умовами, тому важливо забезпечити ефективну підготовку пілотів та підтримку ЗСУ для весняних операцій.

"Протягом останніх кількох тижнів Нідерланди надали допомогу на сотні мільйонів євро у вигляді дронів і боєприпасів. Сьогодні я також можу оголосити, що ми передамо симулятори F-16, оскільки продовжуємо допомагати Україні в експлуатації цих літаків", - зазначив Брекельманс.

Він додав, що рівень підтримки України буде збережено і в довгостроковій перспективі, зокрема це закладено у бюджет нового уряду. Міністр також наголосив, що деталі передачі не розголошуватимуться через безпекові міркування. 
За матеріалами: Цензор
 

