Фінансові новини
- |
- 12.02.26
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністр оборони Нідерландів підтвердив передачу Україні симуляторів F-16
13:18 12.02.2026 |
Нідерланди найближчим часом передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання пілотів.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна стикається зі складними зимовими умовами, тому важливо забезпечити ефективну підготовку пілотів та підтримку ЗСУ для весняних операцій.
"Протягом останніх кількох тижнів Нідерланди надали допомогу на сотні мільйонів євро у вигляді дронів і боєприпасів. Сьогодні я також можу оголосити, що ми передамо симулятори F-16, оскільки продовжуємо допомагати Україні в експлуатації цих літаків", - зазначив Брекельманс.
Він додав, що рівень підтримки України буде збережено і в довгостроковій перспективі, зокрема це закладено у бюджет нового уряду. Міністр також наголосив, що деталі передачі не розголошуватимуться через безпекові міркування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
|Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Теплогенератори – з каталогу чи з порад інженера
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Дата вступу України до ЄС може бути узгоджена — заява Пісторіуса.
|Міністр оборони Нідерландів підтвердив передачу Україні симуляторів F-16
|«НАТО 3.0»: США виступають за нову модель Альянсу без залежності.
|Лондон долучиться до програм закупівлі зброї США для України, спрямувавши $205 млн.
|Позиція ЄС і НАТО щодо виборів в Україні: що заявили.
|Дослідження: Європа майже зрівняла обсяги допомоги Україні після зупинки підтримки США.
Бізнес
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.
|Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.