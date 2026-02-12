Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«НАТО 3.0»: США виступають за нову модель Альянсу без залежності.

Спільна робота Європи та Сполучених Штатів у рамках Північноатлантичного альянсу має створити так званий "НАТО 3.0" - нову версію Альянсу, яка базувалася б на партнерстві, а не на залежності.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбрідж Колбі перед початком міністерського засідання у штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

Сполучені Штати хочуть бачити НАТО, що базується на партнерстві замість залежності.

"У 2025 році завдяки лідерству президента (США Дональда Трампа) та лідерству генсека (НАТО Марка Рютте) відбулося переосмислення та з'явилася справжня щира відданість ідеї того, щоб Європа очолила конвенційну оборону НАТО", - розповів Колбі.

Він сказав, що в певному сенсі цей процес "є справжнім поверненням до "НАТО 1.0" - серйозного Альянсу, зосередженого на обороні та стримуванні.

"Цього року ми маємо хороше послання: настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередитися на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють Стратегія національної безпеки та Стратегія національної оборони США", - підкреслив заступник глави Пентагону.

"У нас є дійсно міцна основа для спільної партнерської роботи, але перетворення НАТО на свого роду "НАТО 3.0", що базується на партнерстві, а не на залежності, і є справжнім поверненням до того, для чого НАТО призначався спочатку", - додав Елбрідж Колбі.

Як відомо, у четвер, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбувається зустріч міністрів оборони Альянсу, Рада Україна-НАТО та засідання у форматі "Рамштайн".

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

