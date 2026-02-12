Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дослідження: Європа майже зрівняла обсяги допомоги Україні після зупинки підтримки США.

Європейські країни майже повністю компенсували різке скорочення підтримки з боку Сполучених Штатів після приходу до влади Дональда Трампа, свідчать підрахунки Кільського інституту світової економіки (IfW).

У той час як американська допомога впала на 99%, Європа збільшила свої фінансові та гуманітарні асигнування на 59%, а військові - на 67%, порівнюючи з середніми показниками 2022-2024 років.

Завдяки зусиллям Європи загальний обсяг міжнародної допомоги Україні у 2025 році залишився близьким до рівнів попередніх років, хоча й дещо скоротився.

Частка фінансової та гуманітарної допомоги на рівні ЄС зросла з приблизно 50% у 2022 році до майже 90% у 2025-му.

Європа майже компенсувала Україні припинення допомоги з боку США - дослідження
Джерело: kielinstitut.de

"Новий кредит у розмірі 90 млрд євро, погоджений наприкінці 2025 року, є частиною загальної тенденції. Бюджетні потреби України, які зростають, нині переважно фінансуються з позик і грантів на рівні ЄС", - сказав керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Звіт також вказує на диспропорції між європейськими донорами. Близько 95% військової допомоги Україні надходить з Північної та Західної Європи (зокрема Німеччини, Великої Британії, Скандинавських країн). Натомість частка Східної та Південної Європи продовжує падати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7543  0,04 0,09 43,2957  0,05 0,10
EUR 50,8485  0,12 0,23 51,5100  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес