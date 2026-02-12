Фінансові новини
Дослідження: Європа майже зрівняла обсяги допомоги Україні після зупинки підтримки США.
08:31 12.02.2026 |
Європейські країни майже повністю компенсували різке скорочення підтримки з боку Сполучених Штатів після приходу до влади Дональда Трампа, свідчать підрахунки Кільського інституту світової економіки (IfW).
У той час як американська допомога впала на 99%, Європа збільшила свої фінансові та гуманітарні асигнування на 59%, а військові - на 67%, порівнюючи з середніми показниками 2022-2024 років.
Завдяки зусиллям Європи загальний обсяг міжнародної допомоги Україні у 2025 році залишився близьким до рівнів попередніх років, хоча й дещо скоротився.
Частка фінансової та гуманітарної допомоги на рівні ЄС зросла з приблизно 50% у 2022 році до майже 90% у 2025-му.
"Новий кредит у розмірі 90 млрд євро, погоджений наприкінці 2025 року, є частиною загальної тенденції. Бюджетні потреби України, які зростають, нині переважно фінансуються з позик і грантів на рівні ЄС", - сказав керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.
Звіт також вказує на диспропорції між європейськими донорами. Близько 95% військової допомоги Україні надходить з Північної та Західної Європи (зокрема Німеччини, Великої Британії, Скандинавських країн). Натомість частка Східної та Південної Європи продовжує падати.
