|
|
Роль НАТО у підтримці України зазнала кардинальних змін — через Альянс нині проходить 80% зброї для ЗСУ.
08:40 11.02.2026 |
Північноатлантичний альянс змінив підходи у питанні допомоги ЗСУ і зараз долучений до постачання в ЗСУ абсолютної більшості летальної зброї, профінансованої партнерами.
Про це розповіла у розмові з журналістами у Брюсселі посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Вона нагадала, що у НАТО від минулого року відмовилися від підходу, який діяв до того (і, за даними ЄП, був вимогою адміністрації Байдена), та за яким Альянс не мав бути долученим до постачання зброї до ЗСУ. "Якщо раніше Альянс координував і постачав виключно нелетальні засоби, то тепер саме через НАТО йдуть і летальні озброєння, причому ті, що нам найбільше потрібні", - наголосила Гетьманчук.
Зокрема, як відомо, Альянс став координатором закупівлі американської зброї за кошти європейських донорів (програма PURL), але не обмежується цією роллю.
"Зараз понад 80% всієї військової допомоги для України - наголошую, всієї, не лише PURL - координується та постачається сьогодні через НАТО, через NSATU (Місія НАТО з допомоги Україні - ЄП) у Вісбадені", - стверджує посол.
За словами Альони Гетьманчук, зміни, що відбулися впродовж останнього року, дозволяють говорити про "нову реальність у співпраці з НАТО" з точки зору ролі Альянсу у військовій допомозі Україні.
Вона очікує, що протягом 2026 року "щонайменше $60 млрд" у військових закупівлях для ЗСУ будуть покриті членами та партнерами у НАТО. "Ми просимо спрямувати близько 80% цих коштів на три пріоритетні напрямки. Перше це ППО, друге це боєприпаси артилерійські, переважно далекобійні. І третє - інвестиції в наше оборонне виробництво, що охоплює дрони, ракети, перехоплювачі тощо", - додала посол.
