Нові санкції Євросоюзу опинилися під питанням через позицію Греції та Мальти — Bloomberg.

Позиції Греції та Мальти стали головними перешкодами для пропозиції Європейського Союзу замінити обмеження цін на російську нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування цієї сировини.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За словами осіб, обізнаних з цим питанням, ці дві країни висловили занепокоєння щодо такого кроку на зустрічі послів ЄС у понеділок, де було представлено останній пакет санкцій блоку. Вони висловили побоювання, що така зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії, повідомили джерела.

Обидві країни також попросили роз'яснень щодо пропозицій про введення санкцій проти іноземних портів за перевалку російської нафти та посилення нагляду за продажем суден, щоб зменшити кількість танкерів, які Москва може задіяти для свого тіньового флоту, додали джерела.

Представник грецького уряду відмовився від коментарів. Представник мальтійського уряду в Брюсселі Нестор Лайв'єра заявив, що країна «бере участь у технічних обговореннях, щоб забезпечити можливість реалізації кінцевого результату».

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити існуючу цінову стелю на продаж російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування. Передбачається, що ця пропозиція вдарить по страховим і транспортним компаніям, і є спробою суттєво скоротити доходи Москви від нафти. Видання зауважує, що впровадження цього заходу залежатиме від підтримки країн «Великої сімки», які спільно запровадили обмеження цін наприкінці 2022 року. Позиція США щодо цієї зміни залишається неясною, зазначають джерела.

Останній пакет заходів ЄС також включає пропозиції щодо санкцій проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які, як стверджується, постачають Росії ключові компоненти для військової машини. Він також спрямований проти операторів криптовалют та невеликої кількості банків у Центральній Азії та Лаосі, які, як стверджується, допомагають Москві ухилятися від санкцій ЄС.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

