У ЄС обговорюють план часткового членства України в Євросоюзі, - Politico
12:02 10.02.2026 |
У Євросоюзі обговорюють безпрецедентний план, згідно з яким Україні можуть надати часткове членство в блоці вже наступного року.
Про це йдеться в матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, план передбачає, що Україна може отримати членство ЄС "авансом", тобто до того, як виконає усі реформи, необхідні для отримання повноцінних привілеїв членства.
Таку ідею називають "зворотним розширенням" (reverse enlargement). Так, країна стає членом ЄС на початку процесу, а не в кінці, коли всіх критеріїв для членства досягнуто.
Посадовці ЄС кажуть, що ця ідея приваблива, оскільки вона дасть Києву перепочинок для завершення реформ своїх демократичних інституцій, судової та політичної системи, водночас зменшить ризики, що через затягування процесу Україна почне втрачати надію коли-небудь приєднатися до блоку та відвернеться від Заходу.
Йдеться про реалізацію кількох кроків.
ЄС вже надав Україні інформацію про роботу над трьома з шести переговорних кластерів. На неформальній зустрічі міністрів на Кіпрі у березні українській делегації планують надати деталі щодо інших кластерів, щоб за ними теж починалась робота.
Проте такий підхід, кажуть співрозмовники Politico, не означатиме послаблень у реформах. Україна зможе отримати реальні переваги від членства саме завдяки тому, що відбудеться трансформація.
Також йтиметься про спрощену форму членства в ЄС.
ЄС розглядає варіант із "зворотним розширенням". Країна-кандидат спочатку вступа у ЄС, а потім поступово отримує права та зобов'язання. Раніше президент Зеленський казав, що не підтримує ідею про вступ до ЄС із частковими правами.
Попри підтримку такої ідеї, вона має й противників. У ЄС вважають, що ділити країн-членів на "дві категорії" - несправедливо. Німеччина ж стурбована таким "авансом", оскільки вважає, що країни-члени потім не зможуть виконати усі необіхдні критерії, що стане проблемою.
