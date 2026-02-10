За даними Reuters, США передають європейцям контроль над двома стратегічними командними пунктами НАТО.

Сполучені Штати передадуть керівництво двома основними командними пунктами НАТО - в Неаполі (Італія) та Норфолку (штат Вірджинія) - європейським офіцерам.

Про це інформує Reuters з посиланням на військове джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами співрозмовника видання, цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав європейські країни брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

Адміністрація Трампа також просуває концепцію "НАТО під європейським керівництвом".

Так, європейські офіцери очолять Об'єднане командування збройних сил НАТО в Неаполі та Об'єднане командування в Норфолку, які наразі перебувають під керівництвом американських адміралів.

Разом з тим, США збережуть контроль над трьома командуваннями нижчого рівня, які відіграють ключову роль в операціях Альянсу. Йдеться про Об'єднане повітряне, морське та сухопутне командування, зазначили військове джерело та інша обізнана особа.