Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає Mirage 2000 від Франції — міністр оборони Федоров.

Міністерка Збройних сил Франції заявила про підготовку до передання Україні літаків Mirage 2000.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Очільник Міноборони розповів, що також обговорив із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен постачання іншої зброї, зокрема далекобійних ракет SCALP, керованих авіаційних бомб AASM Hammer, ракет Aster.

Федоров сказав, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Тож він запропонував Вотрен спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам.

Міністр оборони України також підписав з Катрін Вотрен Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України й Франції. Йдеться про тестування безпекових рішень та розробку інноваційних систем радіоелектронної боротьби.

Фінансування спільних проєктів відбуватиметься коштом кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.

«Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», - заявив Федоров.

За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес