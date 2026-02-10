Фінансові новини
10.02.26
16:05
RSS
мапа сайту
Україна отримає Mirage 2000 від Франції — міністр оборони Федоров.
09:12 10.02.2026 |
Міністерка Збройних сил Франції заявила про підготовку до передання Україні літаків Mirage 2000.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Очільник Міноборони розповів, що також обговорив із міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен постачання іншої зброї, зокрема далекобійних ракет SCALP, керованих авіаційних бомб AASM Hammer, ракет Aster.
Федоров сказав, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Тож він запропонував Вотрен спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам.
Міністр оборони України також підписав з Катрін Вотрен Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України й Франції. Йдеться про тестування безпекових рішень та розробку інноваційних систем радіоелектронної боротьби.
Фінансування спільних проєктів відбуватиметься коштом кредиту Європейського Союзу й програми SAFE.
«Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», - заявив Федоров.
