10.02.26
08:54
RSS
мапа сайту
Європарламент 11 лютого проголосує за кредит Україні на 90 млрд євро
08:30 10.02.2026 |
Європейський парламент у середу планує проголосувати щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро для військових витрат, що дозволить продовжувати опір російській агресії та утримувати економіку на плаву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Politico.
Раніше голосування було заплановане на кінець лютого, але його перенесли на більш ранній термін. За словами очільниці парламенту Роберти Мецоли, політичні групи досягли згоди щодо прискорення процесу.
Підтримка політичних груп
Правоцентристська
Європейська народна партія, лівоцентристські соціалісти і демократи та
ліберальна група "Оновити Європу" погодилися прискорити голосування.
Це дозволить Комісії залучити кошти на міжнародному ринку боргових зобов'язань із підтримкою довгострокового бюджету ЄС.
Підтримка трьох груп означає, що голосування, зокрема щодо змін до бюджету ЄС і механізму фінансування України, отримає необхідну більшість.
"Між політичними групами досягнуто згоди для прискореного розгляду кредиту на 90 млрд євро", - заявила речниця парламенту Дельфін Колар.
Деталі фінансування
19 грудня саміт ЄС затвердив спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Воно покриває дві третини потреб України у 2026-27 роках у бюджетній та оборонній сферах.
4 лютого посли держав ЄС погодили механізми надання кредиту, дозволивши третім країнам брати участь у процесі фінансування.
Прискорене голосування дозволить Комісії швидше залучити ресурси та підтримати оборонну спроможність України у критично важливий період.
