У збройних силах Польщі з’явиться резерв високої готовності.

У польській армії з 2026 року почнуть створювати резерв високої готовності - резервістів, які постійно братимуть участь у навчаннях.

Про це під час пресконференції в польському Генштабі заявив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає кореспондент Укрінформу.

За словами глави Міноборони РП, участь у резерві високої готовності буде добровільною та передбачатиме систему заохочень, зокрема оплату за участь у навчаннях і доступ до спеціалізованих курсів. До служби на рівних умовах зможуть долучатися як чоловіки, так і жінки. Завдяки створенню цього компоненту, у Польщі швидко можна буде мобілізувати до 500 тисяч військових: 300 тисяч - професійна армія та війська тероборони, 200 тисяч - резервісти різного типу.

Косіняк-Камиш зазначив, що у пілотній програмі підготовки резервістів наприкінці 2025 року взяли участь понад 16 тисяч осіб. Найчисельнішою віковою групою стали учасники віком 36-45 років, при цьому активність жінок була майже нарівні з чоловіками. Програму в розширеному форматі планують продовжити цього року.

За словами заступника міністра оборони Цезарія Томчика, у 2026 році планується підготувати близько 40 тисяч резервістів. Водночас з урахуванням освітніх програм для молоді загальна кількість осіб, охоплених оборонною підготовкою, може перевищити 300 тисяч.

Своєю чергою начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула уточнив, що, окрім резерву високої готовності, буде створено також резерв постійної готовності. Обидві категорії резервістів будуть закріплені за конкретними військовими частинами, а підготовка й перевірка мобілізаційної спроможності проводитиметься на регулярній основі.

У межах реформи також планується запуск шкіл підхорунжих (кандидати на отримання первинного офіцерського звання - ред.) військового резерву, які дадуть змогу цивільним здобути офіцерське звання у запасі. Пілотний проєкт за участю близько 300 добровольців може стартувати наступного навчального року.