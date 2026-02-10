Фінансові новини
Ще один танкер «тіньового флоту» Росії перехопили США в Індійському океані.
17:47 09.02.2026 |
Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони США, передає Укрінформ.
«Протягом ночі американські військові провели перехоплення та висадку на судні Aquila II (без інцидентів) у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського Командування Збройних сил США», - заявили у Пентагоні.
У відомстві додали, що Aquila II діяв «всупереч встановленому президентом Трампом карантину для підсанкційних суден у Карибському басейні».
«Міноборони США відстежило та переслідувало це судно від Карибського басейну до Індійського океану», - додали у Пентагоні.
Aquila II - це танкер під прапором Панами, який входить до «тіньового флоту» РФ та використовується для експорту підсанкційної російської та венесуельської нафти.
ТОП-НОВИНИ
