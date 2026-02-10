Авторизация

Ще один танкер «тіньового флоту» Росії перехопили США в Індійському океані.

Американські військові перехопили в Індійському океані нафтовий танкер Aquila II, який намагався втекти.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони США, передає Укрінформ.

«Протягом ночі американські військові провели перехоплення та висадку на судні Aquila II (без інцидентів) у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського Командування Збройних сил США», - заявили у Пентагоні.

У відомстві додали, що Aquila II діяв «всупереч встановленому президентом Трампом карантину для підсанкційних суден у Карибському басейні».



«Міноборони США відстежило та переслідувало це судно від Карибського басейну до Індійського океану», - додали у Пентагоні.

Aquila II - це танкер під прапором Панами, який входить до «тіньового флоту» РФ та використовується для експорту підсанкційної російської та венесуельської нафти.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

