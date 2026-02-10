Авторизация

Військова місія НАТО в Арктиці: рішення можуть ухвалити цього тижня — Reuters.

НАТО розглядає можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, пише Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників агентства, рішення про запуск місії може бути ухвалене вже цього тижня під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, запланованої на 12 лютого.

Військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") раніше запропонували кілька європейських держав. Ініціатива з'явилася на тлі загострення відносин між США та європейськими союзниками, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наполягав на передачі Гренландії під контроль Вашингтона. 
За матеріалами: Цензор
 

