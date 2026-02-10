Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція посилює підтримку України Mirage, SCALP і рекордною кількістю авіабомб.

Франція готується передати Україні нову партію літаків Mirage 2000, а також протибалістичні ракети і керовані авіабомби AASM Hammer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

"Разом із міністром збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції", - зазначив Федоров.

За його словами, Франція готує до передачі Україні літаки Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення роботи над поставкою рекордної партії керованих авіабомб AASM Hammer.

 "Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам", - додав міністр оборони України.

Він також підкреслив, що паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

"Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP і сфокусувалися на спільній розробці інноваційних систем РЕБ", - додав Федоров.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес