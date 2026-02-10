Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 04:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція посилює підтримку України Mirage, SCALP і рекордною кількістю авіабомб.
14:01 09.02.2026 |
Франція готується передати Україні нову партію літаків Mirage 2000, а також протибалістичні ракети і керовані авіабомби AASM Hammer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.
"Разом із міністром збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції", - зазначив Федоров.
За його словами, Франція готує до передачі Україні літаки Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення роботи над поставкою рекордної партії керованих авіабомб AASM Hammer."Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам", - додав міністр оборони України.
Він також підкреслив, що паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.
"Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP і сфокусувалися на спільній розробці інноваційних систем РЕБ", - додав Федоров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ще один танкер «тіньового флоту» Росії перехопили США в Індійському океані.
|Військова місія НАТО в Арктиці: рішення можуть ухвалити цього тижня — Reuters.
|Франція посилює підтримку України Mirage, SCALP і рекордною кількістю авіабомб.
|У Гренландії почали працювати консули Канади та Франції.
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|Зеленський: росіяни вперше заговорили про вільну економічну зону в Донецькій області.
|$185 млн на запчастини: США погодили продаж комплектуючих для зброї Україні.
Бізнес
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.