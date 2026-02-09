У Гренландії почали працювати консули Канади та Франції.

Канада і Франція відкрили в п'ятницю дипломатичні консульства в столиці Гренландії, продемонструвавши підтримку союзнику по НАТО Данії та арктичному острову.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд офіційно відкрила консульство країни в Нууку, найбільшому місті крижного арктичного острова.

"Значення підняття цього прапора сьогодні та офіційного відкриття консульства полягає в тому, що ми стоятимемо пліч-о-пліч із народами Гренландії та Данії з багатьох питань", - сказала вона.

Ананд наголосила на поглибленні співпраці у сферах оборони, безпеки, боротьби зі зміною клімату, економічної стійкості та арктичної взаємодії.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що Жан-Ноель Пуар'є у п'ятницю взявся за виконання обов'язків генерального консула, що зробило Францію першою країною Європейського Союзу, яка відкрила генеральне консульство в Гренландії.

Пуар'є прибув у п'ятницю разом із канадською делегацією, однак зазначив, що консул наразі ще не має фізичного приміщення консульства.

У міністерстві додали, що Пуар'є буде "відповідальним за поглиблення вже наявних проєктів співпраці з Гренландією в культурній, науковій та економічній сферах, а також за зміцнення політичних зв'язків із місцевою владою".

Франція зазначає, що рішення про відкриття свого представництва було ухвалене під час візиту президента Емманюеля Макрона в червні.

Канада пообіцяла відкрити консульство в Гренландії ще у 2024 році - до нещодавніх заяв Трампа про можливу анексію, а офіційну інавгурацію було відкладено з листопада через негоду.