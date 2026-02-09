Зеленський: росіяни вперше заговорили про вільну економічну зону в Донецькій області.

Російська сторона уперше проговорювала питання створення вільної економічної зони в Донецькій області під час тристоронніх українсько-американсько-російських перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ), які пройшли 4-5 лютого, чого не робила раніше, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української делегації.

"Я думаю, тому вони і проговорювали вільну економічну зону, про яку вони не говорили раніше... Судячи з того, що мені сказала команда - вони про цю тему говорили, як це може бути. Значить, росіяни, в принципі, готові це обговорювати. Раніше про вільну економічну зону росіяни теж не говорили. Тому що були не готові. Зараз вони спрацювали на прийом інформації про вільну економічну зону ", - сказав Зеленський журналістам.

При цьому він зазначив, що не знає, чи така ідея вільної економічної зони може бути реалізована. "Бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Тож ми говоримо про якусь велику зону. Частина її, яка зараз під контролем росіян, - під контролем росіян. Частина зони, яку ми зараз контролюємо, тобто східна частина Донбасу, буде під нашим контролем", - пояснив президент.

"Тобто навіть якщо ми прийдемо до створення вільної економічної зони, нам будуть потрібні справедливі та надійні правила. Я маю на увазі однакові правила для обох сторін, однакові пропозиції для обох сторін. Ми дуже хотіли б просити про справедливіше ставлення. Ми бачимо, що Сполучені Штати будуть нейтральними. Тому, коли ми говоримо про нейтральність, ми просимо про однакове збалансування для обох сторін. Тож це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля, якщо це вільна економічна зона, - це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її - вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія. Ось і все. Це справедливо і це надійно", - додав Зеленський.

При цьому він наголосив, що якщо українська сторона зробить "один крок назад для створення такої зони", російська має зробити те саме. "Два кроки - два кроки. Три кроки - три кроки. Доки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки", - сказав голова держави.

У той же час президент нагадав, що "загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті". "Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція - "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант", - додав Зеленський.