$185 млн на запчастини: США погодили продаж комплектуючих для зброї Україні.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж до України запасних частин до американського озброєння на суму близько $185 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті Агентства з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA).

За даними Агенства, угоду про придбання запчастин запросив уряд України "для підтримки транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються армією США, а також інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки". Потенційний продаж оцінили в $185 мільйонів доларів за найбільшою розрахунковою вартістю, тому фактична ціна продажу буде нижчою "залежно від остаточних потреб та бюджетних повноважень".

"Україна має нагальну потребу зміцнити місцеві можливості підтримки, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються США. Запасні частини безпосередньо сприятимуть ефективності бою завдяки вищим загальним експлуатаційним показникам, покращеній логістиці та зменшенню фінансового навантаження в результаті більш стійкого та швидкого циклу ремонту", - пояснили в Агентстві.

Міністерство оборони України підтвердило потенційну угоду із США на купівлю партії вузлів і компонентів.

"Це допоможе утримувати американські системи озброєння, що використовують Збройні Сили, у боєготовності та підвищить ефективність на полі бою", - написали в МО.