Контракт на $235 млн: Пентагон профінансує обслуговування F-16, у тому числі для України.

Контракт на $235 млн: Пентагон профінансує обслуговування F-16, у тому числі для України.

Міністерство оборони США уклало контракт на обслуговування винищувачів F-16, зокрема для України, на суму понад $235,4 млн. Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони США (DSCA).

Контракт отримала бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering, яка спеціалізується на технічному обслуговуванні, ремонті та підтримці літаків для цивільної та військової авіації

"Контракт забезпечує проміжне та заводське технічне обслуговування літаків і двигунів F-16, а також підтримку в управлінні матеріальним забезпеченням (логістика та постачання запчастин - ред.) для України", - йдеться у повідомленні DSCA.

Угода здійснюється у межах Програми військових продажів США (Foreign Military Sales - FMS).

Обслуговування виконуватимуть на підприємстві Sabena у місті Волюве-Сен-Ламбер у Бельгії. Роботи триватимуть до 28 січня 2029 року.

Початкове фінансування контракту становить $69,7 млн. За виконання контракту відповідатиме підрозділ ВПС США.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8113
  0,0370
 0,09
EUR
 1
 51,0225
  0,2198
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8200  0,05 0,12 42,8500  0,05 0,12
EUR 50,9772  0,21 0,40 50,9957  0,21 0,42

