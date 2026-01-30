Фінансові новини
- 30.01.26
- 14:05
- RSS
- мапа сайту
Гутерріш: принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму й Донбасу.
11:17 30.01.2026
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що принцип самовизначення націй не можу застосовуватися щодо Криму та Донбасу, наголосивши на переважанні принципу територіальної цілісності України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції.
Що відомо?
Так, у відповідь на запитання російського журналіста, чи може ООН розглядати випадок Криму й Донбасу як такий, до якого варто застосувати цей принцип, Гутерріш зазначив: "Є два важливі принципи. Перший принцип - територіальна цілісність держав. Інший принцип - самовизначення народів".
Він зауважив, що самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов, пославшись на висновок управління ООН з правових питань.
"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - наголосив генсек.
