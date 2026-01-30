Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України - ЗМІ

Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд на територію союзу росіянам, які воювали проти України, повідомив Euronews у четвер.

Пропозицію вніс міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі міністрів закордонних справ у четвер.

"Цахкна стверджував, що необхідно мати "добре скоординовану" спільну політику на рівні ЄС для систематичного внесення російських ветеранів до чорного списку у післявоєнному сценарії", - йдеться в повідомленні Euronews.

"Російські колишні комбатанти не приїдуть до Європи працювати чи платити податки. Вони приїдуть як загроза безпеці, як вербувальники для російської розвідки, саботажу та організованої злочинності. Двері Європи мають залишатися закритими для тих, хто воював у війні Росії проти України", - написав сам Цахкна на платформі X у четвер.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Естонії заборонило в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у війні агресії проти України. Як відомо з відкритих джерел, заборона на в'їзд до однієї з країн Шенгенської зони заноситься в Шенгенську інформаційну систему (SIS), блокуючи в'їзд до всіх країн-учасниць.