ЄС вніс Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей

Єврокомісія включила Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, рішення набрало чинності 29 січня.

Потрапляння країни до «чорного списку» ЄС спричиняє значне посилення контролю за фінансовими операціями за участю організацій або осіб із країни, включно з комплексною перевіркою за всіма угодами. Європейські чиновники вимагатимуть більше документів про бенефіціарів та походження грошей у бізнесу, а угоди додатково схвалюватимуть спеціальні комісари Європейської служби боротьби з відмиванням грошей (AMLA).

У списку вже є, зокрема, КНДР, Іран та Афганістан. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ще у 2023 році тимчасово зупинила членство Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, але тоді не стала вносити до якихось списків.

Проти включення Росії до списку виступала не лише Індія, а й інші країни БРІКС, зокрема Бразилія, Китай та Південно-Африканська Республіка.

Внесення Росії до чорного списку Європейського Союзу не відбувалося ніколи за всю історію відносин цієї країни з ЄС. Попри санкції, запроваджені після початку повномасштабної війни Росії проти України, цілі галузі продовжували співпрацювати. Серед них нафтогазова промисловість. Також частина російських банків чи дочок європейських фінустанов - наприклад, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк» чи «Россільгоспбанк» - зберігали можливість працювати з європейською фінансовою системою, зокрема через кореспондентські рахунки у євро.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: ЄС, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,8483
  0,0794
 0,19
EUR
 1
 51,2423
  0,0137
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7600  0,01 0,02 42,7900  0,01 0,02
EUR 51,0420  0,14 0,28 51,0570  0,15 0,30

