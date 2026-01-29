Україна звернулася до ЄС щодо збільшення гуманітарного фінансування

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням збільшити гуманітарне фінансування у відповідь на цілеспрямовані атаки Росії по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у Телеграмі за результатами участі в щорічному засіданні високопосадовців у Брюсселі, присвяченому гуманітарній підтримці України, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми просили ЄС збільшити гуманітарне фінансування України у відповідь на зміну характеру війни з боку росії. Адже гуманітарний фронт і стійкість цивільного населення безпосередньо впливають на хід війни - а отже, і на майбутні умови миру", - написала вона.

Верещук нагадала, що Євросоюз є ключовим гуманітарним донором і партнером України. Вона зазначила, що за роки повномасштабної війни ЄС надав Україні гуманітарну допомогу на суму 4,2 млрд євро.

Водночас посадовиця зауважила, що від минулого року росіяни перейшли до нової стратегії. Ворог цілеспрямовано знищує системи життєзабезпечення густонаселених міст і регіонів, намагаючись спровокувати масштабну гуманітарну кризу. Основною мішенню цієї стратегії стали цивільні громадяни. Верещук назвала це справжньою повномасштабною гуманітарною війною проти українців.