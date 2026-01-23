Авторизация

У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський

16:37 23.01.2026 |

Політика

У складі української делегації під час зустрічей в ОАЕ також приймуть участь заступник голови військової розвідки Вадим Скібицький і дипломати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я попросив Іващенка відправити Скібицького разом з Гнатовим, щоб були і військові представники розвідки. Також будуть дипломати, буде пан Кислиця, ще кілька людей будуть", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Президент зазначив, що також сьогодні о 15-16 годині обговорить із переговорною групою мандат щодо цих зустрічей.

"Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде трьохстороння - Україна, Америка, Росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек", - додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, від української сторони на зустрічах в ОАЕ у п'ятницю та суботу приймуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

