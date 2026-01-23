Фінансові новини
У складі делегації в ОАЕ також буде Скібицький і дипломати – Зеленський
16:37 23.01.2026 |
У складі української делегації під час зустрічей в ОАЕ також приймуть участь заступник голови військової розвідки Вадим Скібицький і дипломати, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Я попросив Іващенка відправити Скібицького разом з Гнатовим, щоб були і військові представники розвідки. Також будуть дипломати, буде пан Кислиця, ще кілька людей будуть", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
Президент зазначив, що також сьогодні о 15-16 годині обговорить із переговорною групою мандат щодо цих зустрічей.
"Сьогоднішня зустріч і завтрашня буде трьохстороння - Україна, Америка, Росія. А потім європейці безумовно отримають від нас фідбек", - додав Зеленський.
Як повідомлялося раніше, від української сторони на зустрічах в ОАЕ у п'ятницю та суботу приймуть участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
