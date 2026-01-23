Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Голова Національної асоціації лобістів України (НАЛУ), речник Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексій Шевчук пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів України та був обраний на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Втім, як повідомив Шевчук на своїй сторінці в Фейбуці, коментуючи призначення, "одразу після цього почалася чергова хвиля інформаційних атак, бруду та провокацій" з боку низки активістів.

Зокрема, за його словами, він "є і був адвокатом Іллі Киви у період, коли той обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин".

"Саме тоді, на моє переконання, він увійшов у конфлікт з групами "активістів", яких пов'язували з поширенням наркотиків у сумнозвісному клубі "Клоузер"", - уточнив Шевчук.

Шевчук звернув увагу, що "ці ж люди, на моє переконання, виступали провокаторами і "торпедами" ще тоді, коли я як військовий лейтенант був номінантом до Вищої ради правосуддя за квотою президента".

Він підкреслив, що "не "ховався" і не "ухилявся": 7 березня я мобілізувався і працюю для армії та фронту як військовослужбовець".

"Окремо зазначу: я персонально не допустив, щоб посадовці Львівської міської ради викрали аптечки, призначені нашим військовим", - сказав він.

Шевчук підкреслив, що "якщо хтось використав назви фондів і моє ім'я для незаконних дій - це матиме процесуальні наслідки".

"Нами вже надані відповідні викривальні покази щодо осіб, які можуть бути причетні до зловживань. Мені відомо про отримання окремими журналістами інформації щодо наших клієнтів з порушенням процедури. Маніпуляції та перекручення фактів не залишаться без відповіді - ні в суді, ні в межах Комісії з журналістської етики. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена", - повідомив Шевчук.