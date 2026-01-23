Фінансові новини
Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання
13:35 22.01.2026 |
Голова Національної асоціації лобістів України (НАЛУ), речник Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Олексій Шевчук пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів України та був обраний на посаду одного з членів конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Втім, як повідомив Шевчук на своїй сторінці в Фейбуці, коментуючи призначення, "одразу після цього почалася чергова хвиля інформаційних атак, бруду та провокацій" з боку низки активістів.
Зокрема, за його словами, він "є і був адвокатом Іллі Киви у період, коли той обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин".
"Саме тоді, на моє переконання, він увійшов у конфлікт з групами "активістів", яких пов'язували з поширенням наркотиків у сумнозвісному клубі "Клоузер"", - уточнив Шевчук.
Шевчук звернув увагу, що "ці ж люди, на моє переконання, виступали провокаторами і "торпедами" ще тоді, коли я як військовий лейтенант був номінантом до Вищої ради правосуддя за квотою президента".
Він підкреслив, що "не "ховався" і не "ухилявся": 7 березня я мобілізувався і працюю для армії та фронту як військовослужбовець".
"Окремо зазначу: я персонально не допустив, щоб посадовці Львівської міської ради викрали аптечки, призначені нашим військовим", - сказав він.
Шевчук підкреслив, що "якщо хтось використав назви фондів і моє ім'я для незаконних дій - це матиме процесуальні наслідки".
"Нами вже надані відповідні викривальні покази щодо осіб, які можуть бути причетні до зловживань. Мені відомо про отримання окремими журналістами інформації щодо наших клієнтів з порушенням процедури. Маніпуляції та перекручення фактів не залишаться без відповіді - ні в суді, ні в межах Комісії з журналістської етики. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена", - повідомив Шевчук.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
