Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови

17:30 15.01.2026 |

Політика, Україна

Верховна Рада України підтримала постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

В ухваленій 15 січня постанові № 14334 йдеться про усунення наслідків радянської русифікації українського законодавства. Зокрема, передбачається:

  • оновлення та затвердження правопису української мови з урахуванням сучасних наукових підходів;
  • підвищення мовної якості текстів нормативно-правових актів, зокрема, законодавства;
  • розвиток українськомовного аудіовізуального контенту суспільними медіа;
  • посилення заходів з протидії поширенню в медіапросторі проросійських наративів;
  • узгодження Єдиного глосарія правових термінів з перекладом Глосарія термінів acquis ЄС.

    • Ця постанова не є законом, але окреслює принципи та рекомендації для державних інституцій щодо реалізації мовної політики.
    За матеріалами: hromadske.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,3927
    		  0,2691
    		 0,62
    EUR
    		 1
    		 50,4375
    		  0,1726
    		 0,34

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9513  0,12 0,27 43,6226  0,18 0,42
    EUR 50,0987  0,09 0,17 50,8430  0,12 0,24

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5600  0,15 0,33 43,5900  0,15 0,33
    EUR 50,5425  0,07 0,14 50,5645  0,07 0,14

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес