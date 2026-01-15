Фінансові новини
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови
Верховна Рада України підтримала постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
В ухваленій 15 січня постанові № 14334 йдеться про усунення наслідків радянської русифікації українського законодавства. Зокрема, передбачається:
Ця постанова не є законом, але окреслює принципи та рекомендації для державних інституцій щодо реалізації мовної політики.
