Хмара очолив СБУ: що відомо про нового голову після Малюка

Генерал-майор Євген Хмара — новий тимчасовий виконувач обовʼязків голови Служби безпеки України. Так вирішив президент Володимир Зеленський після того, як Василь Малюк оголосив, що залишає крісло керівника СБУ.

"Досвід українських спецпризначенців та Центру спецоперацій "А" СБУ будемо масштабувати", — написав президент, коментуючи своє рішення.

Що відомо про нового тимчасового очільника одного з провідних правоохоронних органів країни? Та що чекає на Василя Малюка? Про це — в огляді BBC News Україна.

До СБУ — Нацгвардія

Стратег, професіонал, людиноцентричний керівник та авторитетний військовий — так характеризують новоспеченого т.в.о. голови СБУ Євгена Хмару ті, хто служив та працював поруч із ним.

"У "Альфу" ми прийшли практично в один час. До того він служив у Центрі спецпризначення "Омега" Нацгвардії, а я — в Десантних військах", — пригадує полковник СБУ, депутат фракції "Голос" Роман Костенко.

"Євген починав із того, що був брічером (бійцем силового підрозділу, головним завданням якого є забезпечення швидкого проникнення підрозділу всередину будівлі — ред.), а потім очолив "спецназ у спецназі" — суперелітний підрозділ усередині самої "Альфи", куди був удвічі сильніший відбір, ніж у сам Центр спецоперацій "А", — додає Костенко.

Згідно з офіційною біографією Хмари, поширеною СБУ, у структурі Служби безпеки він уже майже 15 років. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини, а після її деокупації перемістився на Донеччину.

Як розповіли BBC News Україна ті, хто знає Хмару, він, серед іншого, брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Хмара — один із тих, хто був залучений до операції зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Сам він називав її "однією зі знакових перемог над ворогом" у військовому, економічному та психологічному аспектах.

"Для бійців Центру спецоперацій "А" СБУ було честю брати участь у цій спецоперації та гідно реалізувати її", — наголошував Хмара у червні 2023 року.

У квітні 2023 року президент Зеленський призначив Євгена Хмару начальником Центру спецоперацій "А".

"Альфа" після цього просто заграла іншими барвами, і все, що вона робила потім, було результатом стратегічних задумів Євгена разом з Василем Малюком", — каже Роман Костенко.

"Центр спецоперацій "А" стабільно входить до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника за допомогою безпілотників", — зазначають у самій СБУ та додають, що оператори дронів Центру брали безпосередню участь у спецоперації "Павутина".

Не паркетний командир?

Хмара як командир цінує своїх підлеглих, кажуть ті, хто бачив його в роботі.

"Для нього людиноцентричність важлива на всіх напрямках. Він безпосередньо знає кожного пораненого, допомагає їм, підтримує і родини загиблих", — наголошує Роман Костенко.

Сам Хмара неодноразово розповідав про те, як разом з бійцями "Альфи" бере безпосередню участь у спецопераціях.

"Саме там можна зрозуміти, що потрібно особовому складу, їхні потреби. Друге — командир має чітко розуміти, як, що і де працює. Третє — це питання довіри: коли особовий склад, особливо у важких ситуаціях, бачить поруч свого командира, усе вирівнюється", — наголошував раніше новий т.в.о. СБУ.

Зараз Хмара — повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, а також нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг".

"Євген досить авторитетний у спецслужбах, його знають усі керівники структур. Він комунікує з партнерами, що теж важливо. Його знає парламентський комітет і добре з ним спілкується", — відзначає секретар комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.