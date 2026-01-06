Фінансові новини
Христя Фріланд обійняла посаду радниці президента України з питань економічного розвитку.
17:02 05.01.2026 |
Спецпредставниця Канади з питань України увійшла до числа позаштатних радників президента
Президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, яка з 2015 по 2025 роки обіймала різні міністерські посади в уряді Канади, позаштатною радницею з питань економічного розвитку. Про це йдеться в указі №15/2026 від 5 січня.
"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість - заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни", - прокоментував Зеленський це призначення.
Фріланд - письменниця, журналістка і політична діячка.
Народилася 2 серпня 1968 у Піс-Ривері, провінція Альберта. Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. Мати, Галина Хом'як, українка за походженням, народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців.
Після виборів 2015 року тодішній прем'єр-міністр Джастін Трюдо призначив Фріланд міністеркою міжнародної торгівлі. У 2017 році вона стала міністром закордонних справ, коли Канада вела переговори щодо торговельної угоди між Канадою, США та Мексикою.
У 2019 році Фріланд стала віцепрем'єр-міністеркою і міністеркою міжурядових справ. У 2020 році її призначили міністром фінансів. На цій посаді Фріланд представила чотири федеральні бюджети, включно з федеральними заходами підтримки під час пандемії COVID-19. Вона була першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади.
У грудні 2024 року Фріланд подала у відставку з кабінету міністрів саме того дня, коли мала представити осінню економічну заяву уряду. Це спричинило політичну кризу, яка зрештою призвела до відставки Трюдо. Фріланд взяла участь у виборах лідера Ліберальної партії 2025 року, посівши друге місце зі значним відставанням від переможця Марка Карні.
У березні 2025 року вона повернулася до Кабінету міністрів, коли Карні призначив її міністром транспорту та внутрішньої торгівлі. Ці посади вона обіймала до вересня того ж року, коли знову пішла з кабінету. Фріланд була призначена спеціальною представницею з питань відбудови України як парламентський секретар прем'єр-міністра.
