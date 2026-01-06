Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Христя Фріланд обійняла посаду радниці президента України з питань економічного розвитку.

17:02 05.01.2026 |

Політика

Спецпредставниця Канади з питань України увійшла до числа позаштатних радників президента

Президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, яка з 2015 по 2025 роки обіймала різні міністерські посади в уряді Канади, позаштатною радницею з питань економічного розвитку. Про це йдеться в указі №15/2026 від 5 січня.

"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість - заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни", - прокоментував Зеленський це призначення.

Фріланд - письменниця, журналістка і політична діячка.

Народилася 2 серпня 1968 у Піс-Ривері, провінція Альберта. Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. Мати, Галина Хом'як, українка за походженням, народилася після війни в Німеччині у таборі для біженців.

Після виборів 2015 року тодішній прем'єр-міністр Джастін Трюдо призначив Фріланд міністеркою міжнародної торгівлі. У 2017 році вона стала міністром закордонних справ, коли Канада вела переговори щодо торговельної угоди між Канадою, США та Мексикою.

У 2019 році Фріланд стала віцепрем'єр-міністеркою і міністеркою міжурядових справ. У 2020 році її призначили міністром фінансів. На цій посаді Фріланд представила чотири федеральні бюджети, включно з федеральними заходами підтримки під час пандемії COVID-19. Вона була першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади.

У грудні 2024 року Фріланд подала у відставку з кабінету міністрів саме того дня, коли мала представити осінню економічну заяву уряду. Це спричинило політичну кризу, яка зрештою призвела до відставки Трюдо. Фріланд взяла участь у виборах лідера Ліберальної партії 2025 року, посівши друге місце зі значним відставанням від переможця Марка Карні.

У березні 2025 року вона повернулася до Кабінету міністрів, коли Карні призначив її міністром транспорту та внутрішньої торгівлі. Ці посади вона обіймала до вересня того ж року, коли знову пішла з кабінету. Фріланд була призначена спеціальною представницею з питань відбудови України як парламентський секретар прем'єр-міністра.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5500  0,13 0,31 42,5800  0,13 0,31
EUR 49,8430  0,27 0,54 49,8610  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес