НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залужний та Зеленський є лідерами електоральних симпатій українців – досліждення Ipsos

11:05 05.01.2026 |

Політика

Надзвичайний та повноважний посол України в Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021-2024 роках Валерій Залужний є лідером електоральних симпатій українців: якби президентські вибори в країні відбулися найближчої неділі, за нього проголосували б 23% виборців, тоді як за діючого президента України Володимира Зеленського - 20%, свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, результати якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Раніше результати дослідження були частково оприлюднені виданням The Washington Post.

На третьому місці, згідно результатів дослідження, лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко, за якого б проголосували 9% українських виборців, а ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, призначений у п'ятницю керівником Офісу президента України, на четвертому місці з 7%.

По 3% проголосували б за позафракційного нардепа Дмитра Разумкова та за чемпіона світу з боксу Олександра Усика, по 2% - за лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, за командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького та за волонтера і громадського діяча Сергія Притулу, по 1% - за ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу та мера Києва, лідера партії "Удар", чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Ще 3% назвали інших кандидатів.

17% респондентів сказали, що їм важко сказати, за кого вони голосуватимуть наразі. Лише 6% опитаних заявили, що не мають наміру голосувати.

77% опитаних мають намір взяти участь у президентських виборах, 9% не мають (11% чоловіків та 7% жінок), решта не визначились.

40% опитаних заявили, що довіряють особистому спілкуванню як джерелу отримання інформації про кандидатів, 38% - соцмережі Телеграм, 35% - платформі YouTube, 28% - телебаченню, 26% - соцмережі Facebook, 18% заявили про довіру до радіо, по 17% - до преси та соціальної мережі TikTok, 10% - до соцмережі Х, 57% - до інших джерел. При цьому 29% опитаних телебаченню як джерелу інформації про кандидатів не довіряють, 26% не довіряють TikTok, 24% пресі, 22% радіо, 20% Facebook, 18% соцмережі Х. По 14% опитаних не довіряють особистому спілкуванню та соцмережі Телеграм, 13% не довіряють YouTube, 11% - іншим джерелам.

Лише 19% дотримувалися б поради їх релігійного лідера щодо прийняття рішення щодо голосування, 57% - ні. 24% заявили, що не впевнені.

Армія очолює рейтинг довіри: їй довіряє 81% українців, не довіряє лише 6%. Головному управлінню розвідки довіряє 63%, не довіряє 12%. Службі безпеки України довіряє 54%, не довіряє 18%. Найбільше українці не довіряють парламенту (53%, довіряють 16%) та Кабінету міністрів (51%, довіряють 19%).

Офісу президента довіряють 26% опитаних (не довіряють 47%), Нацбанку - 35% (не довіряють 25%), церкві - 33% (не довіряють 26%), поліції - 29% (не довіряють 36%), засобам масової інформації - 26% (не довіряють 36%), профспілкам - 17% (не довіряють 36%). Решта опитаних заявили про нейтральне ставлення.

В ході дослідження було опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України, зокрема, 1500 методом особистого інтерв'ю (CAPI) та 500 - за телефоном (RDD CATI). Під час збору даних квоти не застосовувалися, щоб зберегти ймовірнісний характер вибірки. Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

