Заступник голови ЦВК: Формат телемарафону не зовсім відповідає правилам виборчого процесу

11:54 24.12.2025

Політика

У Центральній виборчій комісії припустили, що формат телемарафону «Єдині новини» потребуватиме змін у разі проведення виборів.

Про це заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів у коментарі «Радіо Свобода».

Він пояснив, що існування такого формату «не зовсім кореспондується» з виборчою кампанією та процесом, які передбачають вільне радіо- та телемовлення.

«На сьогодні діють певні обмеження, пов'язані із загрозою ворожої пропаганди. Рішення, ухвалені державними органами, ми всі виконуємо. На момент розгортання виборчої кампанії, можливо, це має зазнати певних змін, оскільки повинно бути забезпечене вільне вираження думок», - пояснив Дубовик.

Водночас він зауважив, що будь-які послаблення обмежень повинні відбуватися виключно за умови належної безпекової ситуації. Дубовик упевнений, що про скасування обмежень не може йтися, якщо безпекові ризики зберігатимуться.

Нагадаємо, опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведене у квітні цього року, показало, що телемарафон «Єдині новини» постійно або часто переглядають лише 25% респондентів. Головним засобом отримання інформації про актуальні події для українців залишаються Telegram-канали.
За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6844  0,13 0,32 42,2848  0,11 0,25
EUR 49,1741  0,05 0,10 49,8919  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0700  0,19 0,45 42,1000  0,17 0,41
EUR 49,6468  0,33 0,67 49,6655  0,31 0,63

