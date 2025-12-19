Фінансові новини
- 19.12.25
- 14:47
- RSS
- мапа сайту
ЄС схиляється до "репараційного кредиту" для фінансування України, є нові умови
09:28 19.12.2025 |
Лідери ЄС, що протягом дня вели дискусію в Брюсселі щодо шляхів фінансової допомоги Україні, надвечір зупинилися на опції так званого "репараційного кредиту", відкинувши наразі опцію спільного запозичення.
Про це повідомляють джерела Європейської правди, а також низка брюссельських ЗМІ.
Зараз на засіданні Європейської ради триває робота над оновленим варіантом кредиту, що був підготовлений Єврокомісією у співпраці з ключовими державами. Опис оновленої пропозиції передали представникам медіа, його детальний переказ опублікував, зокрема, Euronews. Втім згоди наразі немає, і підхід ще може змінитися.
Документ, який один зі співрозмовників ЄП назвав "юридично досить добре пропрацьованим", дуже детально описує технічні параметри кредиту - вони викладені на двох сторінках. Ухвалення документів з такою деталізацією є украй нетиповим для рішень самітів.
Наразі неясно, яким може бути статус цього рішення - зокрема, через те, що такий деталізований документ не має невисокі шанси на одностайне затвердження державами ЄС, і навіть схвалення 26 голосами (всі крім Угорщини) не видається високоімовірним.
Проєкт, який цитує Euronews, максимально враховує вимоги Бельгії.
Зокрема, пропонується оформити допомогу Україні за рахунок російських грошей таким чином, щоби юридично це не означало конфіскації або експропріації суверенних активів Росії. Також на вимогу Бельгії репараційна позика має охопити суверенні активи РФ, що розміщені також в усіх інших державах ЄС.
Також передбачається, що усі держави ЄС мають координовано розірвати наявні інвестиційні угоди з Росією.
Також Бельгія вимагає забезпечити "юридично зобов'язуючих, безумовних і такі, що не підлягають скасуванню" гарантії того, що у разі перемоги РФ в суді щодо використання її активів - євроінституції покриють необхідні платежі, як-то повернення Росії її активів.
Передбачається також "повна солідарність" держав ЄС щодо витрат, пов'язаних з репараційним кредитом.
Держави-учасниці схеми мають надати юридичні гарантії частки кредиту, відповідно до їхньої економічної ваги. Виплати Україні почнуться лише після того, як буде надано 75 % гарантій.
Україна повинна буде виконати антикорупційні вимоги, щоб отримати допомогу.
Дискусія про схвалення репараційного кредиту з урахуванням цих та низки інших вимог - триває.
Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
