Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту українсько-ірландського партнерства на період до 2030 року, повідомив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

"Сьогодні ми підписали Дорожню карту партнерства між Ірландією та Україною на період до 2030 року, угоду про зміцнення наших двосторонніх відносин, зокрема, в таких сферах, як кіберстійкість, співпраця в галузі освіти, зокрема між університетами та технічними інститутами, а також культура. Ми також зосереджені на тому, як ми можемо ще більше зміцнити економічні зв'язки між нами, включаючи програми співпраці між підприємствами, торгівлі та інвестицій", - сказав Мартін на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Дубліні у вівторок.

Мартін повідомив, що після переговорів вони із Зеленським відвідають установчу зустріч Ірландсько-українського економічного форуму, що "дасть можливість підприємствам тут почути безпосередньо від президента про економічні можливості для торгівлі та інвестицій в Україні".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ірландія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3342
  0,0071
 0,02
EUR
 1
 49,1839
  0,1310
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0048  0,01 0,02 42,5552  0,01 0,03
EUR 48,8907  0,01 0,02 49,5455  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2750  0,03 0,07 42,3050  0,03 0,07
EUR 49,2460  0,09 0,19 49,2600  0,09 0,18

