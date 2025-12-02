Авторизация

Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні

Міжвідомчий указ про дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії набув чинності.

Як пише "Європейська правда", указ від 14 листопада був опублікований в Офіційному віснику Італії.

Указ, підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки, дозволяє "передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання",

Перелік цього обладнання наводиться у секретному документі, складеному Генеральним штабом Збройних сил Італії. Його зміст, як і в попередніх випадках, не опублікований з міркувань безпеки.

Транспортні засоби, матеріали та обладнання, як зазначено в указі, "передаються отримувачу безкоштовно".

Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.

За неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Італія
 

