- 02.12.25
14:56
Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні
11:17 02.12.2025 |
Міжвідомчий указ про дванадцятий пакет військової допомоги Україні від Італії набув чинності.
Як пише "Європейська правда", указ від 14 листопада був опублікований в Офіційному віснику Італії.
Указ, підписаний міністром оборони Італії Гвідо Крозетто за погодженням з міністрами закордонних справ та економіки, дозволяє "передачу урядовим органам України військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання",
Перелік цього обладнання наводиться у секретному документі, складеному Генеральним штабом Збройних сил Італії. Його зміст, як і в попередніх випадках, не опублікований з міркувань безпеки.
Транспортні засоби, матеріали та обладнання, як зазначено в указі, "передаються отримувачу безкоштовно".
Уряд Джорджи Мелоні раніше надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.
За неофіційними даними, Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|ЄЦБ відмовився підстрахувати репараційний кредит Україні: порушує його мандат
|Рада не голосуватиме кадрові питання цього тижня - Кравчук
|Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні
|Україна завдала рекордної кількості ударів по російських НПЗ у листопаді – Bloomberg
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|Корупція стала другою загрозою для фінсектору після війни – опитування НБУ
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат