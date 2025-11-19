Фінансові новини
19.11.25
19:53
- RSS
- мапа сайту
Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка.
13:53 19.11.2025 |
Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Германа Галущенка, який фігурує у корупційній схемі розкрадань в енергетиці, з посади міністра юстиції України. Він очолив Мін'юст у липні 2025 року у результаті перестановок в уряді, а до цього був головою Міненерго.
Про це стало відомо з трансляції парламентського засідання.
За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу у сесійній залі підписав постанову про звільнення Германа Галущенка.
18 листопада спікер Ради Руслан Стефанчук через блокування трибуни нардепами з фракції "Європейська солідарність" зупинив засідання парламенту, на якому мали голосувати за його звільнення.
19 листопада після виступів кількох нардепів депутати з "Європейської солідарності" знову заблокували трибуну, вимагаючи звіту прем'єрки Юлії Свириденко, а також міністрів енергетики та юстиції. Однак після перерви трибуну розблокували, і голосування відбулося.
