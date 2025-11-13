Конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС» зупинений через розслідування НАБУ - Свириденко

Оксанf Кривенко

Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор ГТС» зупинений через оприлюднення матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляє у Телеграмі.

«Конкурс на посаду керівника стратегічного державного підприємства «Оператор ГТС» офіційно зупинено. Таке рішення ухвалено у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу», - зазначила Свириденко.

За її словами, за таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу.

Свириденко підкреслила, що конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Видання Економічна правда з посиланням на свої джерела повідомило, що Наглядова рада «Оператора ГТС» готувала призначення Оксани Кривенко генеральним директором компанії.

Зі слів одного зі співрозмовників видання, 25 вересня відбулася фінальна співбесіда на посаду керівника ОГТСУ, у якій закорема, взала участь Кривенко, яка з травня очолює регуляторний напрям в «Операторі».

«Кривенко до цього була радницею Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи Роттердам+. Але саме її Наглядова рада чомусь визнала «найбільш фаховою» кандидаткою», - цитує ЕП джерело.

За інформацією видання, крім справи Роттердам+ Кривенко також фігурує у плівках НАБУ щодо масштабної корупції в Енергоатомі.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада НАБУ заявило про спецоперацію з викриття корупції у сфері енергетики. Слідство встановило, що учасники злочинної організації вибудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом.

Обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах поінформував, що працівники антикорупційного бюро провели обшуки в бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

11 листопада правоохоронці у рамках розслідування справи про корупцію в енергетиці затримали п'ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом особам. Зокрема бізнесмену - керівнику злочинної організації, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом", а також чотирьом особам - працівникам бек-офісу з легалізації коштів.

11 листопада Кабінет Міністрів України достроково припинив повноваження Наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

13 листопада уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості.