За двох працівниць бек-офісу у справі про розкрадання в енергетиці внесли заставу

За двох підозрюваних у справі про масштабну корупцію в енергетиці - Лесю Устименко та Людмилу Зоріну - внесли заставу. За даними слідства, вони були працівницями бек-офісу.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Так, на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 25 і 12 мільйонів гривень відповідно за двох підозрюваних.

Після їхнього звільнення з-під варти вони повинні прибувати до правоохоронців за кожною вимогою, не залишати межі Києва й Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду, а також здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 13 листопада Людмилі Зоріній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також на 60 днів у СІЗО відправили Лесю Устименко.

Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор, та Ігоря Фурсенка (Рьошика), якому призначили заставу 95 мільйонів гривень.

Більше про корупційну схему

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (Карлсон) та Олександр Цукерман (Шеф). За даними САП, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Прокурор також підтвердив, що до справи був залучений колишній міністр національної єдності. Олексію Чернишову вже оголосили підозру у незаконному збагаченні.

НАБУ повідомило про підозри ще сімом членам злочинної організації, які, за даними слідства, причетні до масштабної корупційної схеми в енергетиці. П'ятьох уже затримали.

«Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Але той, за даними видання, за кілька годин до обшуків нібито залишив територію України. НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка - міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, - та до компанії «Енергоатом».