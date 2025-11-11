Качка відзвітував НАТО, що Україна зробила у межах Річної національної програми

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив у НАТО про кроки, які здійснила країна у межах Річної національної програми для наближення до норм і стандартів Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Facebook за підсумками засідання Ради Україна-НАТО.

Під час засідання віцепрем'єр розповів про основні реформи, реалізовані Україною протягом року, зокрема у рамках адаптованої Річної національної програми НАТО.

"Окремо відзначив важливість рекомендацій сторони НАТО на наступний рік, особливо у контексті реформування сектору безпеки та оборони для досягнення взаємосумісності з Альянсом...Основним напрямом аРНП на 2026 рік буде реформа сектору оборони та безпеки, а саме подальше впровадження стандартів НАТО, вдосконалення моделі оборонних закупівель та створення основи для сильної оборонної промисловості", - зазначив він.

Окрім того, він поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті і нагальні потреби України, у тому числі в енергетиці.

"Посилення української ППО для захисту енергообʼєктів - абсолютний пріоритет наразі. Ми вдячні партнерам за підтримку та розраховуємо на подальше постачання необхідного обладнання та матеріалів для відновлення пошкоджених потужностей", - зазначив віцепрем'єр.

Минулого року оцінку Альянсу щодо виконання Україною заходів Річної національної програми надали на початку грудня.

РНП є ключовим інструментом оцінки України з боку НАТО. Успішне виконання щорічних програм визначене одним з критеріїв запрошення України до членства.