Міністерка енергетики відреагувала на викриття корупційних схем

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що міністерство буде реагувати на кейс із викритою корупційною схемою в енергетиці відповідно до результатів розслідування.

Заяву Гринчук цитують «Укрінформ» та «Суспільне».

«Енергоатом безпосередньо не є під управлінням Міненерго. Водночас як міністерство, яке відповідальне за формування та реалізацію політики всього енергосектору, ми будемо із цим кейсом розбиратися і реагувати відповідно до результатів розслідування», - сказала Гринчук.

Вона додала, що наглядова рада «Енергоатому» контролює фінансову та антикорупційну політику компанії.

«Щодо схем можливих, там, які здійснювались, у мене також немає жодної інформації. Я думаю, що ці запитання мають бути адресовані уже до слідчих органів, які ведуть розслідування», - каже Гринчук.

Очільниця Міненерго розповіла, що вся робота із будівництва захисних споруд для українських енергооб'єктів - це зона відповідальності Агенції з відновлення, або компанії «Укренерго». Своєю чергою «Енергоатом», за її словами, здійснює захист своїх критичних об'єктів, які були визначені як ті, що мають бути захищені захистом другого рівня. Загалом весь процес координує Міністерство розвитку громад і територій.

Більше про корупційну схему

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Як стверджує НАБУ, до схеми увійшли: Рокет, він же був радником міністра енергетики Германа Галущенка; Тенор, що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому»; відомий бізнесмен та ще чотири людини.

На плівках, окрім Рокета і Тенора, фігурують інші кодові імена: Карлсон, Професор і Шугармен. Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, серед них нібито бізнесмен Тимур Міндіч та Герман Галущенко.

Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка - міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, - та до компанії «Енергоатом».