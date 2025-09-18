Верховний Суд підтвердив втрату громадянства України Коломойським

Велика Палата Верховного Суду України залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду, яке відмовило в задоволенні позову бізнесмена Ігора Коломойського щодо скасування указу президента Володимира Зеленського про втрату ним українського громадянства. Постанова суду є остаточною і не підлягає оскарженню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Справа № 990/320/23 стосується указу президента № 502/2022 від 18 липня 2022 року, яким Коломойського, 1963 року народження, уродженця та жителя Дніпра, визнано таким, що втратив громадянство України. Підставою стало добровільне набуття ним громадянства Ізраїлю в 1995 році, коли він був повнолітнім.

Коломойський оскаржив указ, аргументуючи, що на момент набуття ізраїльського громадянства українське законодавство не передбачало такої підстави для втрати громадянства, а зміни в законі 2001 року не можуть застосовуватися ретроактивно.

У рішенні від 02 квітня 2025 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у позові, зазначивши, що з 1997 року законодавство України чітко визначає добровільне набуття громадянства іншої держави як підставу для втрати українського громадянства, за умови, що особа не стає апатридом (особою без громадянства).

Суд підкреслив, що Коломойський міг уникнути наслідків, вийшовши з ізраїльського громадянства, але не зробив цього протягом понад 25 років. Процедура прийняття указу була дотримана, а докази, надані Службою безпеки України та Державною міграційною службою, визнані достатніми.

Апеляційну скаргу Коломойського розглянула Велика Палата Верховного Суду 11 вересня 2025 року. У постанові, ухваленій за участю 18 суддів під головуванням В. Ю. Уркевича, суд підтвердив висновки першої інстанції, посилаючись на принципи єдиного громадянства (стаття 4 Конституції України), норми Закону "Про громадянство України" та міжнародні конвенції, ратифіковані Україною (Європейська конвенція про громадянство та Конвенція про скорочення безгромадянства).

Суд відкинув аргументи про порушення принципу незворотності закону в часі, зазначивши, що правовідносини щодо громадянства є тривалими, а Коломойський мав усвідомлювати можливі наслідки.

Представник Коломойського не з'явився на засідання Великої Палати, тоді як представники Президента (Л. Р. Пантюхова) та Державної міграційної служби (С. В. Харченко) підтримали позицію відповідача.

Це рішення завершує судовий розгляд, розпочатий у листопаді 2023 року. Постанова набирає чинності негайно.