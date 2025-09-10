Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЗС: Україна вважає неприйнятним удар Ізраїлю по Катару

 

У Міністерстві закордонних справ України засудили ізраїльську атаку по Катару 9 вересня.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

У відомстві назвали «неприйнятним» удар по густонаселеному району, де, зокрема, розміщуються іноземні дипломатичні представництва, і висловили «солідарність з урядом та народом Катару».

МЗС України наголосило на «неприпустимості порушення суверенітету» Катару й нагадали, що Доха виступає посередником у мирних переговорах з урегулювання війни в Секторі Гази.

«[Це] є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні», - зазначили в МЗС України.

Що передувало?

Увечері 9 вересня у столиці Катару, Досі, пролунало кілька вибухів. В Ізраїлі заявили, що завдали «точного удару по вищому керівництву ХАМАСу».

Катар, який, як і Ізраїль, вважається союзником США на Близькому Сході, заявив, що не потерпить «такої безрозсудної поведінки й постійного підриву регіональної безпеки» та пообіцяв розслідування «на найвищому рівні».

Водночас ХАМАС повідомив про загибель п'ятьох членів угруповання, але заперечує, що серед них були високопосадовці.

У квітні 2024 року видання Wall Street Journal писало, що ХАМАС розглядає перенесення політичного штабу з Катару через тиск з боку держави Перської затоки.
За матеріалами: hromadske.ua
 

