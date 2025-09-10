Фінансові новини
- 10.09.25
- 17:55
- RSS
- мапа сайту
МЗС: Україна вважає неприйнятним удар Ізраїлю по Катару
16:34 10.09.2025
У Міністерстві закордонних справ України засудили ізраїльську атаку по Катару 9 вересня.
Про це йдеться на сайті МЗС України.
У відомстві назвали «неприйнятним» удар по густонаселеному району, де, зокрема, розміщуються іноземні дипломатичні представництва, і висловили «солідарність з урядом та народом Катару».
МЗС України наголосило на «неприпустимості порушення суверенітету» Катару й нагадали, що Доха виступає посередником у мирних переговорах з урегулювання війни в Секторі Гази.
«[Це] є грубим порушенням міжнародного права та йде всупереч зусиллям міжнародної спільноти з деескалації в регіоні», - зазначили в МЗС України.
Що передувало?
Увечері 9 вересня у столиці Катару, Досі, пролунало кілька вибухів. В Ізраїлі заявили, що завдали «точного удару по вищому керівництву ХАМАСу».
Катар, який, як і Ізраїль, вважається союзником США на Близькому Сході, заявив, що не потерпить «такої безрозсудної поведінки й постійного підриву регіональної безпеки» та пообіцяв розслідування «на найвищому рівні».
Водночас ХАМАС повідомив про загибель п'ятьох членів угруповання, але заперечує, що серед них були високопосадовці.
У квітні 2024 року видання Wall Street Journal писало, що ХАМАС розглядає перенесення політичного штабу з Катару через тиск з боку держави Перської затоки.
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
