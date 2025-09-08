Фінансові новини
- 08.09.25
- 18:45
США дозволять Україні купити зброю на $100 мільярдів в обмін на права власності на українські технології, – NBC
09:16 08.09.2025 |
Сполучені Штати обговорюють з Україною угоду вартістю близько $100 мільярдів, за якою Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін США отримають права інтелектуальної власності на провідні технолгії озброєнь, які розробляють українці.
Про це повідомляє телеканал NBC News із посиланням на неназваного американського чиновника.
Крім того, якщо мирна угода між Україною та Росією буде досягнута, США можуть взяти на себе провідну роль у моніторингу великої буферної зони всередині України. Йдеться про демілітаризовану територію з ще не визначеними межами, яку США контролювали б засобами спостереження - дронами, супутниками та іншими розвідувальними інструментами - у координації з партнерами.
Водночас розміщення військ США на території України не передбачається. З огляду на чутливість теми для Москви, план уникає будь-якої "брендованої" участі НАТО й спирається на поєднання двосторонніх угод України з союзниками.
Окремим елементом плану є гарантії економічної безпеки України. Туреччині пропонується відповідати за безперешкодний рух товарів Чорним морем, здійснюючи нагляд і контроль у протоках Босфор та Дарданелли, з огляду на її попередню роль у забезпеченні зернового коридору.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що домовився із Дональдом Трампом про постачання українських дронів до США і доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову, міністру оборони Денису Шмигалю і раднику президента зі стратегічних питань Олександру Камишіну підготувати відповідні договори "на $10-20-30 млрд".
Раніше Зеленський заявляв, що Україна та США обговорюють "мегаугоду", за якою Штати купуватимуть перевірені в бою українські дрони в обмін на згоду Києва придбати партію американської зброї.
