Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

 

Європейські лідери, президент України Володимир Зеленський обговорили з президентом США Дональдом Трампом тиск на Росії, щоб примусити її до закінчення війни.

"Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше - це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру - позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

