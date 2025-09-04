Фінансові новини
Курс НБУ
Курс НБУ
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру
17:59 04.09.2025
Європейські лідери, президент України Володимир Зеленський обговорили з президентом США Дональдом Трампом тиск на Росії, щоб примусити її до закінчення війни.
"Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше - це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру - позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.
