Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

 

Велика Британія витратила понад 1 млрд фунтів стерлінгів на постачання озброєння та військової підтримки для України, використавши кошти, отримані від заморожених російських активів, зазначено пресрелізі на сайті уряду Великої Британії за підсумками візиту міністра оборони Джона Гілі до Києва.

За ці гроші закуплено артилерійські боєприпаси, ракети для систем протиповітряної оборони, безпілотники, запчастини та інше обладнання, необхідне для підтримки і ремонту української військової техніки. Це дало змогу оперативно поставити сотні тисяч снарядів і сотні ракет, укласти нові контракти на обслуговування та ремонт техніки, а також підтримати військові операції України на фронті.

"Велика Британія нарощує військову підтримку, щоб допомогти Україні захищатися від незаконного вторгнення Путіна, одночасно працюючи над забезпеченням миру завтра через "Коаліцію охочих". Понад 1 млрд фунтів військової підтримки вже профінансовано за рахунок заморожених російських активів, а за останні 50 днів ми прискорили поставки критично важливого обладнання та спорядження українським військовим", - заявив Гілі.

За останні 50 днів Велика Британія поставила Україні: 4,7 млн патронів для стрілецької зброї, 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів, понад 2,5 тис. безпілотників, понад 200 систем електронної боротьби, 100 одиниць легкого озброєння, 30 транспортних засобів, а також додаткове обладнання для протидії дронам і ППО.

Цього року Велика Британія витратить на військову підтримку України 4,5 млрд фунтів, зокрема 2,26 млрд фунтів надано у вигляді кредиту через Фонд прискорених надзвичайних доходів, який повертається за рахунок коштів із заморожених російських активів.

"Крім того, пресреліз наголошує на нових санкціях Великої Британії проти осіб, причетних до насильницької депортації, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей. На сьогодні понад 19 500 українських дітей були насильно вивезені або депортовані російською владою до Росії та тимчасово окупованих територій України", - йдеться на сайті відомства.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес