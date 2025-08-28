Фінансові новини
28.08.25
- 05:00
- RSS
- мапа сайту
Єрмак і Умєров обговорили шляхи досягнення миру з міністром оборони Саудівської Аравії
23:22 27.08.2025
Голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров відвідують столицю Саудівської Аравії, заявив Єрмак 27 серпня.
Він повідомив, що вони провели зустріч із міністром оборони королівства Халідом бін Салманом Аль-Саудом.
«Шляхи досягнення сталого миру для України та участь Саудівської Аравії у цьому процесі - головні теми нашої розмови», - заявив він.
Крім того, українські посадовці обговорили концепцію гарантій безпеки для України з радником з питань національної безпеки, членом саудівського уряду Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном.
За словами Єрмака, Саудівська Аравія відіграє «одну з провідних ролей» у миротворчих ініціативах для України.
«Україна надзвичайно вдячна за рішуче прагнення Саудівської Аравії сприяти досягненню сталого й справедливого миру для нашої держави», - додав він.
Напередодні Умєров повідомив, що спільно з Єрмаком провів зустрічі з представниками влади Катару. Сторони говорили про «актуальні виклики у сфері безпеки та оборони, перспективи розвитку стратегічної співпраці між Україною та Катаром, а також підсумки саміту лідерів у Вашингтоні».
|У Німеччині за підозрою в підриві «Північного потоку» видали ордери на арешт шістьох українців — медіа
|Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
|Politico: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС
|FT: західні партнери пропонують три рівні оборони України після війни
|FT: США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
