Єрмак і Умєров обговорили шляхи досягнення миру з міністром оборони Саудівської Аравії

 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров відвідують столицю Саудівської Аравії, заявив Єрмак 27 серпня.

Він повідомив, що вони провели зустріч із міністром оборони королівства Халідом бін Салманом Аль-Саудом.

«Шляхи досягнення сталого миру для України та участь Саудівської Аравії у цьому процесі - головні теми нашої розмови», - заявив він.

Крім того, українські посадовці обговорили концепцію гарантій безпеки для України з радником з питань національної безпеки, членом саудівського уряду Мосаадом бін Мухаммадом Аль Айбаном.

За словами Єрмака, Саудівська Аравія відіграє «одну з провідних ролей» у миротворчих ініціативах для України.

«Україна надзвичайно вдячна за рішуче прагнення Саудівської Аравії сприяти досягненню сталого й справедливого миру для нашої держави», - додав він.

Напередодні Умєров повідомив, що спільно з Єрмаком провів зустрічі з представниками влади Катару. Сторони говорили про «актуальні виклики у сфері безпеки та оборони, перспективи розвитку стратегічної співпраці між Україною та Катаром, а також підсумки саміту лідерів у Вашингтоні».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

