Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ГУР вдарило по єдиному заводу в рф, де виробляють гелій для ракет
09:43 12.08.2025 |
Напередодні, 11 серпня, дрони Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу в місті Оренбург. Це підприємство є єдиним у рф, де виробляють гелій для ракет.
Про це розповіли джерела hromadske в розвідці.
Там кажуть, що гелій є критично важливим компонентом не тільки для ракет, а й у космічній галузі та авіапромисловості. Оренбурзький гелієвий завод - єдине таке підприємство в рф та одне з найбільших у Європі.
Підприємство безпосередньо залучене до агресії росії проти України та є одним із ключових обʼєктів російського військово-промислового комплексу.
Унаслідок атаки безпілотників місцева влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 «Урал» біля населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі - саме там розташований завод, який уразило ГУР.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|МВФ забракував два законопроєкти, визначені РНБО як пріоритетні
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|ГУР вдарило по єдиному заводу в рф, де виробляють гелій для ракет
|У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи «Монокристал» та «Нептун»
|Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи
|Прем'єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав