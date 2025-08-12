ГУР вдарило по єдиному заводу в рф, де виробляють гелій для ракет

Напередодні, 11 серпня, дрони Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу в місті Оренбург. Це підприємство є єдиним у рф, де виробляють гелій для ракет.

Про це розповіли джерела hromadske в розвідці.

Там кажуть, що гелій є критично важливим компонентом не тільки для ракет, а й у космічній галузі та авіапромисловості. Оренбурзький гелієвий завод - єдине таке підприємство в рф та одне з найбільших у Європі.

Підприємство безпосередньо залучене до агресії росії проти України та є одним із ключових обʼєктів російського військово-промислового комплексу.

Унаслідок атаки безпілотників місцева влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 «Урал» біля населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі - саме там розташований завод, який уразило ГУР.