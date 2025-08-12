Авторизация

У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи «Монокристал» та «Нептун»

 

У ніч на вівторок, 12 серпня, жителі російського Ставрополя поскаржились на атаку невідомих дронів. У місті лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві заявляли про атаку дронів на заводи "Монокристал" і "Нептун", там лунали вибухи. Також повідомляється про дим і вогонь на місці падіння безпілотників.

"Шановні земляки! На території Ставропольського краю оголошено безпілотну небезпеку", - написав у своєму Telegram-каналі губернатор області Володимир Владимиров.

Завод "Монокристал"

Завод "Монокристал" - один з найбільших у світі виробників штучного сапфіру (корунду). Він входить до концерну "Енергомера", менша частка - у "Роснано". Більше 98% виручки складає експорт.

На початку 2023 року на компанію було накладено санкції. Тоді "Енергомера" повідомляв про втрати через санкційні обмеження на закупівлю спеціальних матеріалів для полірування сапфіру з США/Японії/ЄС.

Завод виробляє сапфірові злитки, пластини та скло для оптоелектроніки. Продукція компанії використовується у ВПК РФ.

Завод "Нептун"

Завод "Нептун" - спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден, як військових, так і цивільних. Завод входить до переліку стратегічних підприємств РФ.

Продукція використовується на більш ніж 300 суднах російського флоту - включаючи атомні крейсери, підводні човни, танкери, арктичні кораблі тощо. Завод підтримує критично важливу інфраструктуру в оборонному та суднобудівному комплексі РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

Бізнес