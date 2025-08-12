Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків
08:55 12.08.2025 |
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов'язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, повідомив він у своєму телеграм-каналі.
Єрмак поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, та зазначив, що сторони скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.
Він підкреслив, що для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, який передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів: "Для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, що передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів, а також посилення тиску на РФ для вжиття реальних кроків у цьому напрямку", - зазначив Єрмак.
Керівник Офісу Президента подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.
Також Єрмак висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України генералу Кіту Келлогу за незмінну підтримку України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|МВФ забракував два законопроєкти, визначені РНБО як пріоритетні
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|ГУР вдарило по єдиному заводу в рф, де виробляють гелій для ракет
|У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи «Монокристал» та «Нептун»
|Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи
|Прем'єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав