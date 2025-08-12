Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов'язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Єрмак поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, та зазначив, що сторони скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.

Він підкреслив, що для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, який передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів: "Для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, що передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів, а також посилення тиску на РФ для вжиття реальних кроків у цьому напрямку", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу Президента подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.

Також Єрмак висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України генералу Кіту Келлогу за незмінну підтримку України.