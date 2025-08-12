Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Каллас: Доки РФ повністю не припинить вогонь, жодні поступки навіть не обговорюватимуться

 

ЄС надаватиме Україні повну підтримку на полі бою, а будь-які поступки для Росії не повинні навіть обговорюватися, доки вона не погодиться на беззастережне припинення вогню в Україні. Це має відбутися разом з наданням Києву "залізних" гарантій безпеки та запровадженням потужної системи моніторингу. Таку заяву у понеділок, 11 серпня, після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо України зробила верховна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

"Було важливо зібрати міністрів закордонних справ ЄС разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який проінформував нас про поточні дипломатичні зусилля та ситуацію на полі бою", - зазначила Каллас.

Вона констатувала, що "право України на існування як суверенної держави, а також безпека нашого європейського континенту перебувають під загрозою".

Каллас: Спершу - припинення Росією вогню

Вона пояснила, що у мирних зусиллях важливою є послідовність кроків. "Спочатку - беззастережне припинення вогню з потужною системою моніторингу та надійними гарантіями безпеки. З боку ЄС Україна має повну підтримку у задоволенні своїх потреб на полі бою", - цитує Каллас пресслужба ЄС.

"Ми повністю підтримуємо припинення цієї війни таким чином, щоб не залишити Росії можливості повернутися і відновити свою агресію (...) Доки Росія не погодиться на повне і беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало в минулому з Росією і не буде працювати з Путіним сьогодні", - переконана Каллас.

Верховна дипломатка ЄС запевнила, що Брюссель працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії.Також блок, за її словами, продовжуватиме підтримувати бюджетні потреби України та вести переговори про вступ України до Європейського Союзу. "Обидва ці фактори є надзвичайно важливими для майбутнього України після закінчення війни та для стабільності європейського континенту", - заявила Каллас.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Лідери ЄС докладають зусиль для узгодження позиції зі США для цієї зустрічі з Україною на рівні Європи. Так, 13 серпня канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) планує провести відеоконференцію з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес