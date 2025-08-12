Каллас: Доки РФ повністю не припинить вогонь, жодні поступки навіть не обговорюватимуться

ЄС надаватиме Україні повну підтримку на полі бою, а будь-які поступки для Росії не повинні навіть обговорюватися, доки вона не погодиться на беззастережне припинення вогню в Україні. Це має відбутися разом з наданням Києву "залізних" гарантій безпеки та запровадженням потужної системи моніторингу. Таку заяву у понеділок, 11 серпня, після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо України зробила верховна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

"Було важливо зібрати міністрів закордонних справ ЄС разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який проінформував нас про поточні дипломатичні зусилля та ситуацію на полі бою", - зазначила Каллас.

Вона констатувала, що "право України на існування як суверенної держави, а також безпека нашого європейського континенту перебувають під загрозою".

Каллас: Спершу - припинення Росією вогню

Вона пояснила, що у мирних зусиллях важливою є послідовність кроків. "Спочатку - беззастережне припинення вогню з потужною системою моніторингу та надійними гарантіями безпеки. З боку ЄС Україна має повну підтримку у задоволенні своїх потреб на полі бою", - цитує Каллас пресслужба ЄС.

"Ми повністю підтримуємо припинення цієї війни таким чином, щоб не залишити Росії можливості повернутися і відновити свою агресію (...) Доки Росія не погодиться на повне і беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало в минулому з Росією і не буде працювати з Путіним сьогодні", - переконана Каллас.

Верховна дипломатка ЄС запевнила, що Брюссель працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії.Також блок, за її словами, продовжуватиме підтримувати бюджетні потреби України та вести переговори про вступ України до Європейського Союзу. "Обидва ці фактори є надзвичайно важливими для майбутнього України після закінчення війни та для стабільності європейського континенту", - заявила Каллас.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Лідери ЄС докладають зусиль для узгодження позиції зі США для цієї зустрічі з Україною на рівні Європи. Так, 13 серпня канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) планує провести відеоконференцію з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами.