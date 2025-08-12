Фінансові новини
- |
- 12.08.25
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Каллас: Доки РФ повністю не припинить вогонь, жодні поступки навіть не обговорюватимуться
08:53 12.08.2025 |
ЄС надаватиме Україні повну підтримку на полі бою, а будь-які поступки для Росії не повинні навіть обговорюватися, доки вона не погодиться на беззастережне припинення вогню в Україні. Це має відбутися разом з наданням Києву "залізних" гарантій безпеки та запровадженням потужної системи моніторингу. Таку заяву у понеділок, 11 серпня, після завершення засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС щодо України зробила верховна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.
"Було важливо зібрати міністрів закордонних справ ЄС разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який проінформував нас про поточні дипломатичні зусилля та ситуацію на полі бою", - зазначила Каллас.
Вона констатувала, що "право України на існування як суверенної держави, а також безпека нашого європейського континенту перебувають під загрозою".
Каллас: Спершу - припинення Росією вогню
Вона пояснила, що у мирних зусиллях важливою є послідовність кроків. "Спочатку - беззастережне припинення вогню з потужною системою моніторингу та надійними гарантіями безпеки. З боку ЄС Україна має повну підтримку у задоволенні своїх потреб на полі бою", - цитує Каллас пресслужба ЄС.
"Ми повністю підтримуємо припинення цієї війни таким чином, щоб не залишити Росії можливості повернутися і відновити свою агресію (...) Доки Росія не погодиться на повне і беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Це ніколи не працювало в минулому з Росією і не буде працювати з Путіним сьогодні", - переконана Каллас.
Верховна дипломатка ЄС запевнила, що Брюссель працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії.Також блок, за її словами, продовжуватиме підтримувати бюджетні потреби України та вести переговори про вступ України до Європейського Союзу. "Обидва ці фактори є надзвичайно важливими для майбутнього України після закінчення війни та для стабільності європейського континенту", - заявила Каллас.
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Лідери ЄС докладають зусиль для узгодження позиції зі США для цієї зустрічі з Україною на рівні Європи. Так, 13 серпня канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) планує провести відеоконференцію з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|МВФ забракував два законопроєкти, визначені РНБО як пріоритетні
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|ГУР вдарило по єдиному заводу в рф, де виробляють гелій для ракет
|У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи «Монокристал» та «Нептун»
|Лідери ЄС перед зустріччю Трампа з Путіним: Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи
|Прем'єри Британії і Канади застерегли від "нав’язування" миру Україні
|Зеленський припустив, що Київ погодиться лишити під контролем росії вже окуповані території, але не більше — Telegraph
Бізнес
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5
|OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин
|Гендиректор Intel відповів на вимогу Трампа покинути пост
|Сукупний дохід найбільших українських IT-компаній торік таки трохи впав