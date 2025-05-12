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Times: Британія надсилає в Україну макети зброї «в стилі ІКЕА», щоб обдурити росіян
08:37 12.05.2025 |
Британські військові надсилають українським військам приманки, які виглядають як системи протиповітряної оборони і танки, щоб обдурити росіян і змусити їх вражати фальшиві цілі.
Про це йдеться у матеріалі The Times, передає "Європейська правда".
Британські війська намагаються обдурити війська РФ і змусити їх думати, що Британія відправила в Україну більше зброї, ніж є насправді, щоб Росія витрачала свою техніку на знищення дешевих роздрукованих макетів озброєнь, а не справжніх комплектів.
"Ми не надали величезної кількості зброї, тому все, що ми можемо зробити, щоб збільшити її кількість на лінії фронту, є вигідним для нас", - пояснила Лоурі Сімнер, командир ескадрильї Королівських військово-повітряних сил.
Сімнер сказала, що супротивники, оснащені супутниковими знімками і безпілотниками, тепер краще бачать різницю між надувними танками, які використовувалися у Другій світовій війні, і справжніми танками. В результаті, Taskforce Kindred, команда Міністерства оборони, яка відповідає на українські запити на нові комплекти, працювала з фахівцями галузі, щоб розробити нові методи обману.
Експерти роблять цифрові фотографії обладнання, яке Велика Британія надсилає в Україну, і друкують їх на матеріалі, який потім відправляють до Києва, щоб українські війська могли зібрати його за лічені години. Потім приманки розгортаються на лінії фронту, щоб збити з пантелику ворожі системи.
Полковник Оллі Тодд, морський піхотинець Королівської морської піхоти, який відповідає за закупівлі для оперативно-тактичної групи Taskforce Kindred, розповів, що команда з 20 осіб працювала і над іншими макетами, в тому числі для танків Challenger 2 і броньованих самохідних артилерійських установок AS-90, які є дефіцитними.
"Вони виглядають так само, як справжні. Ними можна досить легко обдурити", - сказав він, додавши, що МО пройшло довгий шлях від часів надувних танків.
За його словами, якщо Британія надає Україні п'ять машин, то разом з ними Міністерство оборони, ймовірно, надішле до 30 муляжів, які, як правило, виглядають як справжні з невеликої відстані у 25 метрів. Він додав, що макети є "фундаментальними" на полі бою.
Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України, заявила в кулуарах Лондонської оборонної конференції, що росіяни також розгортають "приманки" на полі бою.
"Приманки є дуже необхідним елементом ведення війни сьогодні", - сказала вона. За її словами, Росія відправляє сотні безпілотників для атаки на українські війська, але багато з них, по суті, є "несправжніми", оскільки містять крихітну кількість вибухівки. Однак українці будуть витрачати частину своїх можливостей, збиваючи їх.
У 2023 році повідомляли, що чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS.
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