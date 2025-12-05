Авторизация

Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

12:24 05.12.2025 |

Політика

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко попросила народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос") ознайомити її з фактами, які будуть підставами для звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Яка підстава, щоб уряд сьогодні відсторонив від займаної посади або звільнив (Кулебу - ІФ-У)? Ви кажете про наявність якихось фактів. Якщо у вас є ці факти, будь ласка, ознайомте мене з ними, а я як очільник уряду прийму відповідне управлінське рішення", - сказала вона під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання, коли вона ініціює відставку Кулеби.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Железняк ініціював звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України. Парламентар заявив, що Кулеба і голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін начебто можуть бути причетні до корупції на будівництві фортифікацій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0567
  0,1271
 0,30
EUR
 1
 48,9961
  0,2303
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

