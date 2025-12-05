Фінансові новини
МВФ назвав боротьбу з корупцією центральним елементом реформ в Україні
13:26 05.12.2025 |
МВФ наголосив на важливості «рішучої боротьби» з корупцією в Україні, назвавши це одним із головних елементів реформ у країні, що створить умови для збереження державних ресурсів, поліпшення бізнес-клімату та залучення більших інвестицій.
Про це заявила в четвер на пресбрифінгу в Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій Фонду Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми бачимо, що останні події в Україні ще раз підкреслюють важливість рішучої боротьби з корупцією в Україні, вдосконалення врядування та продовження реформування державних підприємств», - наголосила представниця Фонду.
Вона вкотре підкреслила, що Україна потребує міцної антикорупційної архітектури, яка допоможе встановити рівні правила гри в країні.
«Це сприятиме збереженню державних ресурсів, поліпшенню бізнес-клімату, а також допоможе Україні в кінцевому рахунку залучити приватні інвестиції. Ці антикорупційні реформи є центральним елементом реформ»,- наголосила Козак.
За її словами, за умовами нової програми EFF, влада в Києві підтвердила відданість збереженню незалежних антикорупційних інституцій. Українська влада також погодилася продовжувати реформи податкової та митної служб, зокрема призначити нового керівника митної служби, та вдосконалення ІТ-систем з метою підвищення ефективності й відновлення довіри громадськості, збільшення доходів тощо.
Паралельно, за її словами, українська сторона зобов'язалася поліпшити фінансове планування, звітність та аудит, а також реформувати процедури призначення керівників державних підприємств і державних банків.
